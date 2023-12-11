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Manyas Meslek Yüksek Okulu'nda şiddet konulu seminer düzenlendi - Son Dakika
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Manyas Meslek Yüksek Okulu'nda şiddet konulu seminer düzenlendi

Bandırma On yedi Eylül Üniversitesi'ne bağlı Manyas Meslek Yüksek Okulu'nda aile içi ve kadına karşı şiddet konulu seminer yoğun katılımla gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından KADES uygulaması hakkında üniversite öğrencilerine bilgi verildi. KADES uygulaması, son yıllarda artan kadına şiddet olaylarının önüne geçmek amacıyla geliştirilmiştir.

Manyas Meslek Yüksek Okulu\'nda şiddet konulu seminer düzenlendi
11.12.2023 - 17:01,
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Bandırma On yedi Eylül Üniversitesine bağlı Manyas Meslek Yüksek Okulunda AAile içi ve kadına karşı şiddet konulu seminer yoğun katılımla gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kadın ve çocukların fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddete karşı korunmasını amaçlayan KADES uygulaması hakkında üniversite öğrencilerine bilgi verildi.

KADES uygulamasının, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek amacıyla geliştirildiği ifade edildi.

Kaynak: AA
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