Maraş'ta şehit çocukların ailelerinden bayram ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maraş'ta şehit çocukların ailelerinden bayram ziyareti

Maraş\'ta şehit çocukların ailelerinden bayram ziyareti
30.05.2026 17:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da okulda silahlı saldırıda yaşamını yitiren çocukların aileleri, saldırıda ölen 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil'in Osmaniye'deki mezarını ziyaret ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da okula düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren çocukların aileleri, aynı saldırıda ölen 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil'in Osmaniye'deki mezarını ziyaret etti.

Yeşil'in Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan mezarına gelen aileler, baba Abdullah Cevdet Yeşil ve anne Sonay Yeşil'i ziyaret ederek taziyelerini bildirdi. Yeşil'in kabrine çiçek bırakan aileler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Baba Abdullah Cevdet Yeşil, gazetecilere, saldırıda ölen diğer çocukların anne babalarının ziyaretinden mutlu olduğunu söyledi. Kurban Bayramı'nın bu yıl kendileri için bayram olmadığını dile getiren Yeşil, "Biz bayram yapmadık. Hiçbir ailemiz yapmadı ama birlik ve beraberlik içinde, çok şükür dayanışma içinde yaşamaya çalışıyoruz." dedi.

Saldırıda ölen Kerem Erdem Güngör'ün babası Mustafa Güngör de "Evet bayram diyorlar. Bize bayram değil diyoruz tekrar. 10 çocuğumuz katledildi. Ağır yaralı olanlar var. Ben ağır yaralı durumda olan insanların ailelerine de çok geçmiş olsun diyorum. İnşallah şifa bulurlar. Allah yar ve yardımcıları olsun. Yani gelecek planları bizim için bitti. Biz şu anda mezar taşına bakıyoruz." diye konuştu.

Saldırıda ölen Belinay Nur Boyraz'ın babası Murat Boyraz, acılarının taze olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bayramda bizim elimizi öpmesi, bizi ziyaret etmesi gereken çocuklarımızı, biz mezarları başında ziyaret ettik ve burada kader arkadaşı olduğumuz, kader yoldaşı olduğumuz Abdullah beyi de aynı şekilde ziyaret ettik. Acımızın tarifi yok. Acımızın büyüklüğünü anlatmaya kelimeler kifayetsiz geliyor. Devlet büyüklerimizin bu acılarımıza bir nebze su serpmesini istiyoruz."

Ziyarete, AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ile Düziçi Belediye Başkanı Mustafa İba da katıldı.

Olay

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 öğretmen ile 9 öğrenci yaşamını yitirmiş, 12 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından okulda eğitime ara verilmiş, eğitimlerin Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'nda, okul öncesi öğrenciler için ise Şirinler Anaokulu'nda devam etmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Osmaniye, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maraş'ta şehit çocukların ailelerinden bayram ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’dan Avrupa’ya savaş ilanı gibi uyarı: Hiçbir şeye şaşırmayın, huzurlu uyku sona erdi Rusya'dan Avrupa'ya savaş ilanı gibi uyarı: Hiçbir şeye şaşırmayın, huzurlu uyku sona erdi
Kongo’da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı bini aştı, 12 ülke için yüksek risk alarmı verildi Kongo'da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı bini aştı, 12 ülke için yüksek risk alarmı verildi
Bayramlaşmaya gelip hastanelik oldular Bayramlaşmaya gelip hastanelik oldular
Avrupa’nın utanç lekesi Solingen faciasının üzerinden 33 yıl geçti Avrupa'nın utanç lekesi Solingen faciasının üzerinden 33 yıl geçti
Malkara’da Kaza: Eşini Kaybetti, Kendisi Yaralandı Malkara'da Kaza: Eşini Kaybetti, Kendisi Yaralandı
Adıyaman’da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğuldu Adıyaman'da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğuldu

18:52
Aziz Yıldırım büyük geliyor Vedat’ın ardından bir golcü daha aldı
Aziz Yıldırım büyük geliyor! Vedat'ın ardından bir golcü daha aldı
18:19
Özgür Özel’in mitingine katılamayan CHP’li belediye başkanı, kendi maketini yolladı
Özgür Özel'in mitingine katılamayan CHP'li belediye başkanı, kendi maketini yolladı
18:10
Şampiyonlar Ligi’nde dev final İlk 11’ler belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde dev final! İlk 11'ler belli oldu
17:54
Kılıçdaroğlu, “Hain“ sloganlarına kendisini Atatürk’e benzeterek yanıt verdi
Kılıçdaroğlu, "Hain" sloganlarına kendisini Atatürk'e benzeterek yanıt verdi
17:47
Dünyada sadece Türkiye’de var İzlemek için 40 bin kişi ilçeye akın etti
Dünyada sadece Türkiye'de var! İzlemek için 40 bin kişi ilçeye akın etti
15:02
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir’e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir'e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 19:03:56. #7.13#
SON DAKİKA: Maraş'ta şehit çocukların ailelerinden bayram ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.