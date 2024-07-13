Mardin 1969 Spor, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor

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TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele edecek olan Mardin 1969 Spor'un yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik Direktör Ulaş Ulusan yönetiminde Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda 15 Temmuz'da yeni sezon hazırlıklarına başlayacak takımın 26 Temmuz'a kadar çalışmalarını burada sürdüreceği belirtildi.

Ardından 3 günlük izin yapacak takımın, 29 Temmuz'da ikinci etap kamp çalışmaları için Erzurum'a gideceği ve burada 8 Ağustos'a kadar çalışmalarına devam edeceği ifade edilen açıklamada, Mardin 1969 Spor'un, 1 Eylül'de Mardin'e dönerek yeni sezon çalışmalarını burada sürdüreceği kaydedildi.