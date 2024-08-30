Mardin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Mardin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Mardin\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Mardin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'inci yıl dönümü, Vali Tuncay Akkoyun ve diğer yetkililerin katılımıyla coşkuyla kutlandı. Törenlerde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vali Akkoyun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemine vurgu yaparak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitleri anma ve minnetle yad etti.

30.08.2024 13:44
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MARDİN'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'inci yıl dönümü, coşkuyla kutlandı.

Valilik önünde düzenlenen törene, Vali Tuncay Akkoyun, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, vali yardımcıları, kaymakamlar, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Tebrik kabul töreninin ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı programı sona erdi.

Günün anlam ve önemine ilişkin mesaj yayımlayan Vali Tunca Akkoyun, "Bağımsızlığımızı ve Kahramanlığımızı temsil eden 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 102'nci yıl dönümünü kutlamanın coşkusu, onuru ve gururu içerisindeyiz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için teknolojiden tarıma, enerjiden ulaşıma, eğitimden sağlığa önemli gelişmeler kat ederken 'Tam Bağımsız Türkiye' şiarı ile durmadan ilerliyoruz. Zafer Bayramı vesilesi ile Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımız için canlarını feda eden ve kahramanlık destanlarını yazan Aziz Şehitlerimizi rahmetle, Gazilerimizi minnetle ve şükranla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/ MARDİN,

Kaynak: DHA

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