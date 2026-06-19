Mardin'de 4 milyon tuz çalısı hedefi - Son Dakika
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Mardin'de 4 milyon tuz çalısı hedefi

Mardin\'de 4 milyon tuz çalısı hedefi
19.06.2026 15:27
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Vali Akkoyun, 'Meralarımıza Yeniden Hayat Projesi' kapsamında bu yıl 4 milyon tuz çalısı fidanı üretmeyi hedeflediklerini açıkladı. Tuz çalısı, kurak bölgelerde hayvancılıkta yem maliyetlerini düşüren stratejik bir alternatif.

Mardin'de "Meralarımıza Yeniden Hayat Projesi" kapsamında bu yıl 4 milyon tuz çalısı fidanının üretilmesi hedefleniyor.

Vali Tuncay Akkoyun, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Tuz Çalısı Üretim Tesisi'ni inceledi, tesis sorumlusu Menduh Dinler'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Akkoyun, projenin sürdürülebilir bir hayvancılık modelinin oluşturulmasına önemli katkı sunduğunu söyledi.

Tuz çalısının kurak ve yarı kurak bölgelerde düşük su ihtiyacıyla yetişebildiğini, aynı zamanda hayvancılıkta yem maliyetlerinin azaltılmasına yönelik stratejik bir alternatif oluşturduğunun belirten Akkoyun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde yürütülen 'Meralarımıza Yeniden Hayat Projesi' kapsamında, asrın felaketinden etkilenen 11 ilimiz başta olmak üzere 40 ilimize geçen yıl 2 milyon tuz çalısı fidanı gönderilmiştir. Proje kapsamında 2026 yılı hedefimiz ise 4 milyon adet tuz çalısı fidanı üretmektir."

Vali Akkoyun, projeyle meraların verimliliğini artırmayı, küçükbaş hayvancılığı desteklemeyi, üreticilerin gelir düzeyini yükseltmeyi ve ihtiyaç duyulan illere tuz çalısı fidanı ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Akkoyun'a, Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay, Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin ve AK Parti Kızıltepe İlçe Başkanı Bülent Şahin eşlik etti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Mardin, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de 4 milyon tuz çalısı hedefi - Son Dakika

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