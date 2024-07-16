Mardin'de 40 şüpheliden 21'i tutuklandı

Mardin'de çeşitli suçlardan yakalanan 40 şüpheliden 21'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan arananların yakalanması için 8-14 Temmuz'da çalışma yapıldı.
Çalışmada, aralarında çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 40 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 21 zanlı tutuklandı.
Diğerleri, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
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