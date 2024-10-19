Mardin'de 5 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Güncel

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 5 kilo 190 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında ilçe girişinde şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 5 kilo 190 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.