Mardin'de 64 Kaçak Hükümlü Yakalandı

Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 64 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 30 Mart-5 Nisan'da arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, hakkında "kasten öldürme" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari ile "5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefet" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 62 şüpheli yakalandı.