Mardin\'de Atıksu Hattı Çalışmaları Tamamlandı

Mardin'de Kabala Mahallesi'nde atıksu hattı döşeme çalışmaları tamamlandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesi'nde yeni imar alanları ve altyapısı bulunmayan yerleşim yerlerinin ihtiyaçlarına yönelik başlattığı atıksu hattı döşeme çalışmaları bitirildi.

Yürütülen çalışmalarda 2 bin 300 metre uzunluğunda, 200 milimetre çapında atıksu hattı imalatı gerçekleştirildi.

Çalışmalardan memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, taleplerinin karşılanmasından dolayı yetkililere teşekkür etti.