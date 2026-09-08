Mardin'de basketbolcu öğrencileri taşıyan minibüs devrildi, 13 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mardin'de basketbolcu öğrencileri taşıyan minibüs devrildi, 13 kişi yaralandı

Mardin\'de basketbolcu öğrencileri taşıyan minibüs devrildi, 13 kişi yaralandı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde özel bir basketbol kulübünün öğrencilerini taşıyan minibüs devrildi. Kazada 13 öğrenci yaralandı, öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 13 öğrenci yaralandı.

Nusaybin ilçesinde faaliyet gösteren özel bir basketbol kulübünün öğrencilerini taşıyan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 AET 130 plakalı minibüs, Artuklu-Nusaybin kara yolunun kırsal Çayırpınar Mahallesi mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Z.İ. (11), A.A. (12), S.D. (14), R.A. (12), M.D. (11), R.H. (10), H.Ç. (12), L.V. (12), N.O. (12), S.A. (12), A.A. (12), Z.H.T. (15) ve S.A. (18) sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de basketbolcu öğrencileri taşıyan minibüs devrildi, 13 kişi yaralandı - Son Dakika

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