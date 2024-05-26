Mardin'de devrilen buğday yüklü tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Mardin'de devrilen buğday yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Mardin\'de devrilen buğday yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, kimliği henüz öğrenilemeyen bir tırın devrilmesi sonucu tır sürücüsü yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

26.05.2024 21:11
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde devrilen buğday yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 ABR 286 plakalı tır, Kızıltepe- Viranşehir kara yolunun Çevre Yolu Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

???????Kazada tır sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de devrilen buğday yüklü tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de devrilen buğday yüklü tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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