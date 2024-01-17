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Mardin'de cami avlusunda yeni doğmuş bebek cesedi bulundu - Son Dakika
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Mardin'de cami avlusunda yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Mardin'in Artuklu ilçesinde kırsal Yaylı Mahallesi'ndeki bir cami avlusunda yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu. Bebeğin cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mardin\'de cami avlusunda yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
17.01.2024 - 23:56,
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MARDİN'de, kırsal Yaylı Mahallesi'ndeki bir cami avlusunda yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu.

Artuklu ilçesi kırsal Yaylı Mahallesi'nde bir caminin avlusunda bebek görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, yeni doğduğu anlaşılan erkek bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Jandarma ekipleri bebeği kim ya da kimlerin bıraktığının tespiti için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
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