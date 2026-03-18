Mardin'de Çanakkale şehitleri anıldı

MARDİN'de, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Garnizon Komutanlığı Selen Kışlası Şehitlik anıtında düzenlenen törene Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, vali yardımcıları, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit ve gazi aileleri ve vatandaşlar katıldı. Törende, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi makamı adına çelenkleri Vali Tuncay Akkoyun, Türk Silahlı Kuvvetleri adına 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, Türkiye Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimler Derneği adına Mardin Şube Başkanı İbrahim Arı, Atatürk Anıtı'na sundu. Şehitler anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı. İstiklal Marşı okunarak İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından şehitler için dua edildi. Daha sonra şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Vali Tuncay Akkoyun, 18 Mart Şehitlik imza defterini imzaladı.

'ECDADIMIZDAN BİZLERE KALAN EN ÖNEMLİ MİRAS EŞSİZ MÜCADELEYLE OLUŞAN O MANEVİ RUHTUR'

Vali Tuncay, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Çanakkale'de ecdadımızdan bizlere kalan en önemli miras hiç şüphesiz ki istiklalimiz ve istikbalimiz için verilen eşsiz mücadeleyle oluşan o manevi ruhtur. Bizler dün Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde, 15 Temmuz'da elde bayrak, dilde tekbir, bu vatanın bağımsızlığı için aziz milletimizin cesareti ve kahramanlığı tüm dünyaya gösterdiğimiz gibi bugün de aynı ruh ve aynı kararlılıktayız. Bu şuurla ve inançla, ecdadımızdan bizlere miras kalan milli ve manevi değerlerimizi daha yükseklere taşımanın gayreti içerisinde olduk ve olmaya devam edeceğizö dedi.

