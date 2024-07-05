Mardin'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Mardin'in Midyat ilçesinde 3 ayrı noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Şenköy, Ovabaşı ve Üçağıl mahalleleri kırsalındaki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yangın müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.
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