Mardin'de çıkan yangında 110 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü

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MARDİN'in Artuklu ilçesinde çıkan yangında 110 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü.

Yangın, gece saatlerinde kırsal Göllü Mahallesi'nde Mehmet Nur Çakar'a ait buğday ekili tarlada çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de tarım araçlarıyla müdahale ettiği yangın, ekipler tarafından söndürüldü. Yangında 110 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,