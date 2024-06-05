Mardin'de çıkan yangınlarda 800 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü - Son Dakika
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Mardin'de çıkan yangınlarda 800 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü

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Mardin'in Kızıltepe ve Derik ilçelerinde çıkan yangınlarda yaklaşık 800 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü. Yangınlar, rüzgarın etkisiyle yayıldı ve itfaiye ekipleri ile köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangınların çıkış sebebi belirlenerek hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

05.06.2024 23:54
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MARDİN'in Kızıltepe ve Derik ilçelerinde 9 ayrı noktada çıkan yangınlarda ilk belirlemelere göre yaklaşık 800 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 4, Derik ilçesinde de 5 ayrı bölgede buğday ekili arazilerde yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınlar rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Bölge halkının ihbarıyla yangınlara itfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makineleri ve traktörlerle de köylüler müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalarla kontrol altına alınan yangınlarda ilk belirlemelere göre 800 dönüm buğday ekili arazinin zarar gördüğü belirtildi. Yangınların çıkış sebebinin belirlenmesi ile hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Mardin\'de çıkan yangınlarda 800 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mardin'de çıkan yangınlarda 800 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de çıkan yangınlarda 800 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü - Son Dakika
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