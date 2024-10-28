Mardin'de Drone ile Trafik Denetimi

Mardin'de dronla trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları önlemek amacıyla il genelinde trafik denetimi yapıldı.
Kentte, tehlikeli şerit değiştiren, kırmızı ışık ihlali yapan, yaya önceliğine uymayan, emniyet kemeri takmayan, seyir halinde cep telefonu kullanan, kasksız motosiklet kullanan sürücüler dronla tespit edildi.
Denetimlerde kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Denetimlerin süreceği belirtildi.
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