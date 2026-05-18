Mardin'de Geri Manevra, 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Mardin'de Geri Manevra, 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

18.05.2026 20:01
Artuklu'da geri manevra yapan otomobilin çarptığı 2 yaşındaki Kumsal Ö. yaşamını yitirdi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde, geri manevra yapan otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

D.Ö'nün kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kırsal Gökçe Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada Kumsal Ö'ye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sürücünün hayatını kaybeden Kumsal Ö'nün amcası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

