Mardin'de İki Kişinin Cenazesi Diyarbakır'a Gönderildi - Son Dakika
Mardin'de İki Kişinin Cenazesi Diyarbakır'a Gönderildi

21.08.2025 19:59
Mardin'de ölü bulunan Muatter ve Leyla Işıktaş'ın cenazeleri otopsi için Diyarbakır'a gönderildi.

CENAZELER OTOPSİ İÇİN DİYARBAKIR'A GÖNDERİLDİ

Mardin'de evlerinde ölü bulunan Muatter Işıktaş (65) ile kardeşi Leyla Işıktaş'ın (60) cenazeleri savcılık incelemesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

18:38
16:30
