Mardin\'de İş Teftiş Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Mardin'de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca, "İş Teftiş Faaliyetleri Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Mardin Ticaret ve Sanayi Odasında (MTSO) yapılan açıklamada, MTSO ev sahipliğinde Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, İş Başmüfettişleri Alper Kan, Serkan Dönmez ve Mehmet Köseler tarafından "4857 sayılı İş Kanunu ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" olmak üzere çalışma yaşamına ilişkin düzenlemeler hakkında katılımcılara bilgi verildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mardin Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay, kentin ekonomik kalkınmasında sanayicinin ve iş dünyasının üstlendiği role değinerek, kamu kurumları ile meslek odalarının ortak hareket etmesinin kent ekonomisine sağladığı katma değeri vurguladı.

Adana Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı Semiha Dostlar da iş teftişlerinin asıl hedefinin iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması için işverenlere rehberlik etmek olduğunu dile getirdi.

Açıklamada, toplantıya, MTSO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Batuk, DİKA Genel Sekreteri Aykut Aniç ile Adana Rehberlik ve Teftiş Grup Başkan Emre Kızıldağ'ın da katıldığı belirtildi.