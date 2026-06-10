Mardin\'de Kaçakçılık Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

Mardin'in merkez Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheliye adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde gümrük kaçağı tütün ve sigara ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 15 bin 300 paket tütün ürünü, 2 bin 200 paket sigara, 100 kilogram nargile tütünü ve 342 elektronik eşya ele geçirildi, 7 şüpheliye adli işlem uygulandı.