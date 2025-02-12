Mardin\'de Kar Yağışı Sonrası Kapanan Yollar Ulaşıma Açıldı

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MARDİN'de, kar yağışı nedeniyle kapanan 20 kırsal mahallenin yolu, ekiplerin çalışması ile ulaşıma açıldı.

Derik ve Mazıdağı ilçelerinde dün gece etkili olan kar yağışı ile birlikte 20 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından başlatılan çalışmayla yollar temizlenerek ulaşıma açıldı. Ekipler, sürücüleri buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,