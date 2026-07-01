Mardin'de Koruyucu Aileler İçin Şenlik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin'de Koruyucu Aileler İçin Şenlik

Mardin\'de Koruyucu Aileler İçin Şenlik
01.07.2026 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de '30 Haziran Koruyucu Aile Günü' etkinliği düzenlendi, koruyucu aileliğin önemi vurgulandı.

Mardin'de "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" kapsamında kentteki koruyucu aileler için şenlik düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce merkez Artuklu ilçesindeki bir lokalde düzenlenen şenlikte konuşan Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, yalnızca bir sosyal hizmet modelini değil, sevginin, merhametin, paylaşmanın ve toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini kutlamak için bir arada olduklarını söyledi.

Koruyucu aileliğin önemine değinen Koyun, "Devletimizin temel önceliklerinden biri her çocuğun güvenli, sevgi dolu ve sağlıklı bir aile ortamında büyümesini sağlamaktır. Bu doğrultuda yürütülen koruyucu aile hizmetleri, çocuklarımızın fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerine önemli katkılar sunmaktadır. Koruyucu aile sisteminin güçlenmesi, güçlü aileler ve güçlü bir toplum hedefimizin de önemli bir parçasıdır." ifadelerini kullandı

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Karaarslan da hedeflerinin toplumda farkındalık oluşturmak, her bireyin bu değerli sorumluluğun bir parçası olmasını teşvik etmek ve koruyucu aile hizmetinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak olduğunu dile getirdi.

Bir çocuğun hayatına dokunmanın sadece o çocuğun değil tüm toplumun geleceğini güzelleştirdiğini vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:

"İlimiz genelinde şu anda 38 koruyucu ailemizin yanında 58 çocuğumuzun bakımı sağlanmaktadır. Tabi tüm koruyucu ailelerimiz merkezde değil birçok ilçemize yayılmış durumda. Temel hedefimiz, bu sayıları artırarak, kurum bakımındaki her bir çocuğumuzu sıcak bir aile ortamı ile buluşturmaktır."

Konuşmaların ardından çocuklar için "Değerler Eğitimi" konulu kukla tiyatrosu sahnelendi, palyaçolar çocukların yüzünde boyama yaptı.

Kaynak: AA

Koruyucu Aile Günü, Güncel, Mardin, Kültür, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Koruyucu Aileler İçin Şenlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı İşini bile kaybetti Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı! İşini bile kaybetti
Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu
Gökhan Günaydın, CHP Grup Başkanvekilliği görevine iade edildi Gökhan Günaydın, CHP Grup Başkanvekilliği görevine iade edildi
İŞKUR ve Basın İlan Kurumu arasında iş birliği protokolü İŞKUR ve Basın İlan Kurumu arasında iş birliği protokolü
AYM’den cinsiyet değişikliği kararı İptal talebi reddedildi AYM'den cinsiyet değişikliği kararı! İptal talebi reddedildi
Katilin “şekerim var“ bahanesine acılı anneden tokat gibi soru Katilin "şekerim var" bahanesine acılı anneden tokat gibi soru

11:10
Deniz Akkaya gözaltına alındı
Deniz Akkaya gözaltına alındı
10:55
Depozito İade Sistemi bugün devreye girdi Paralar anında hesaplara yatacak
Depozito İade Sistemi bugün devreye girdi! Paralar anında hesaplara yatacak
10:38
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti’ye geçiyor
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti'ye geçiyor
10:02
Rutte: Türkiye NATO’nun en güçlü ordularından
Rutte: Türkiye NATO'nun en güçlü ordularından
09:35
Muayene katılım paylarına zam geldi İşte kalem kalem yeni ücretler
Muayene katılım paylarına zam geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler
09:33
Şimdi hesap zamanı 197 isim Türkiye’ye iade edildi
Şimdi hesap zamanı! 197 isim Türkiye'ye iade edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 11:29:20. #7.12#
SON DAKİKA: Mardin'de Koruyucu Aileler İçin Şenlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.