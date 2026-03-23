Mardin\'de Minibüs Yangını

Mardin'in Dargeçit ilçesinde seyir halindeki minibüs yandı.
Yoncalı Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüste seyir halindeyken yangın çıktı.
Sürücü aracını yolun kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
