Mardin'de öğretmen, boğazına madeni para kaçan öğrenciyi kurtardı - Son Dakika
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Mardin'de öğretmen, boğazına madeni para kaçan öğrenciyi kurtardı

Mardin\'de öğretmen, boğazına madeni para kaçan öğrenciyi kurtardı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Selahaddin Eyyübi İlkokulu'nda bir öğretmen, 3. sınıf öğrencisi Atiye Özgün'ün boğazına kaçan madeni parayı Heimlich manevrası yaparak çıkardı. Öğretmenin müdahalesi sonucunda öğrenci rahat nefes almaya başladı. Olay, okuldaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

27.02.2024 14:15  Güncelleme: 14:16
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir öğretmen, boğazına madeni para kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.

Selahaddin Eyyübi İlkokulunda 3. sınıf öğrencisi Atiye Özgün'ün nefes alamadığını fark eden sınıf öğretmeni, meslektaşlarından yardım istedi.

İlk yardım bilgisi olan öğretmenlerden Ferhat Erol, Özgün'e Heimlich manevrası uyguladı. Öğretmenin yaptığı müdahale sonrası boğazından madeni para çıkan öğrenci, rahat nefes almaya başladı.

Yaşananlar, okuldaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de öğretmen, boğazına madeni para kaçan öğrenciyi kurtardı - Son Dakika

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