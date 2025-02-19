Mardin'de Suç Örgütüne Operasyon: 19 Gözaltı - Son Dakika
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Mardin'de Suç Örgütüne Operasyon: 19 Gözaltı

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Mardin'deki 'Hücre-13' operasyonunda 19 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

19.02.2025 08:29
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'de organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Hücre-13" operasyonunda 19 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen  "Hücre-13" operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 11'i tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Mardin'de K.K.'nin elebaşılığını yaptığı silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen 'Hücre-13' operasyonunda; 30 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet  AK-47 kalaşnikof tüfeği, 3 adet G-3 piyade tüfeği, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 19 adet av tüfeği, 1 adet dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet PKM makineli tüfek ele geçirildi.

Organize suç örgütü üyesi 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 11'i tutuklandı. 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda, yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."

Kaynak: ANKA

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