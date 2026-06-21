Mardin'de Orman Yangını: 50 Dönüm Zarar Gördü

MARDİN'in Yeşilli ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangınında 50 dönüm alan zarar gördü.

Yeşilli ilçesi kırsal Karşıyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, öğleden sonra henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de desteğiyle ekiplerin çalışması sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 50 dönüm alanın zarar gördüğü belirtilen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Bölgede soğutma çalışmalarını sürüyor.