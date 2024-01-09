Mardin\'de enerji şirketine ait trafo merkezinde ölü bulundu

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde enerji şirketine ait bir trafo merkezinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ali Öncü (47), nöbet tuttuğu kulübede ölü olarak bulundu.

Olay, sabah saatlerinde enerji şirketinin Kızıltepe ilçesindeki trafo merkezinde meydana geldi. Trafo merkezine giden işçiler, güvenlik görevlisi Ali Öncü'nün yerde hareketsiz yattığını görerek durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekiplerin kontrolünde, Öncü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Öncü'nün cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.