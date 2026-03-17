Mardin\'de Yöresel Tatlı Dükkanı Açıldı

Mardinli Sadık Hamidi, eşinin desteğiyle açtığı iş yerinde kentte özgü tatlıları müşterilerine sunuyor.

Merkez Artuklu ilçesinde Birinci Cadde'de iş yeri açan Hamidi, eşinin evde hazırladığı Mardin'e özgü tatlı çeşitlerini satıyor.

Hamidi, tatlıların ev ortamında, hijyen kurallarına dikkat edilerek hazırlandığını söyledi.

İşletmede ilk etapta Mardin'e ait yöresel 3 çeşit tatlının hazırlandığını, ilerleyen süreçte yine kente özgü farklı yöresel tatlıların da menüye ekleneceğini kaydeden Hamidi, tatlıların yapımında eşinin aktif rol aldığını, annelerinin ve kayınvalidesinin de destek verdiğini ifade etti.

Hamidi, tatlılara yönelik müşterilerin olumlu dönüşlerinin olduğunu sözlerine ekledi.