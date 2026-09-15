Mardin Derik\'te seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Mardin'in Derik ilçesinde tırda çıkan yangın söndürüldü.

Tepebağ Mahallesi'nde dün gece sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen seyir halindeki tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.