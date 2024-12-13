Mardin Havalimanı'ndan Rekor Yolcu Geçişi

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Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı geçen ay 65 bin 226 yolcuya hizmet verdi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanında kasım ayında iç hat yolcu trafiği 64 bin 553, dış hat yolcu trafiği ise 693 olmak üzere toplam 65 bin 226 oldu.

Geçen ay, havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 407, dış hatlarda 5 olmak üzere toplam 412'ye ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise kasım ayında toplam 610 ton oldu.

Bu yılın ilk 11 ayında ise yolcu trafiği 706 bin 890, uçak trafiği 4 bin 618, yük trafiği ise 6 bin 664 ton olarak gerçekleşti.