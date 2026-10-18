Kızıltepe'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kızıltepe'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada 38,46 gram uyuşturucu ele geçirildi ve 1 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik ilçede çalışma yürüttü.
Operasyonda 1 şüpheli yakalandı, 38,46 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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