Mardin Kızıltepe'de jandarma 43 kilogram skunk ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika
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Mardin Kızıltepe'de jandarma 43 kilogram skunk ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı

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Mardin Kızıltepe'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 43 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 43 kilogram skunk ele geçirildi.

Operasyonda??????? yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
KızıltepeNarkotikJandarmaGüvenlik3. SayfaMardinGüncelSon Dakika

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