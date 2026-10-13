Mardin Kızıltepe'de jandarma 43 kilogram skunk ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı

Mardin Kızıltepe'de jandarma 43 kilogram skunk ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin Kızıltepe'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 43 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 43 kilogram skunk ele geçirildi.
Operasyonda??????? yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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