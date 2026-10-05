Mardin Kızıltepe'de otomobilin çarptığı 10 yaşındaki kız çocuğu hastanede öldü

Mardin Kızıltepe'de otomobilin çarptığı 10 yaşındaki kız çocuğu hastanede öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir otomobil, evlerinin bulunduğu sokakta 10 yaşındaki kız çocuğuna çarptı. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı, polis sürücüyü gözaltına aldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarptığı 10 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.
Mezopotamya Mahallesi'ndeki evlerinin bulunduğu sokakta Ayşenur Yılmaz'a (10) otomobil çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, sürücüyü gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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