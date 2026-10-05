Mardin Kızıltepe'de otomobilin çarptığı 10 yaşındaki kız çocuğu hastanede öldü - Son Dakika
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Mardin Kızıltepe'de otomobilin çarptığı 10 yaşındaki kız çocuğu hastanede öldü

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir otomobil, evlerinin bulunduğu sokakta 10 yaşındaki kız çocuğuna çarptı. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı, polis sürücüyü gözaltına aldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarptığı 10 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Mezopotamya Mahallesi'ndeki evlerinin bulunduğu sokakta Ayşenur Yılmaz'a (10) otomobil çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, sürücüyü gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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