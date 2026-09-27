Mardin Kızıltepe\'de S.G. (39), iddiaya göre tabancayla vurulup ağır yaralandı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, S.G. (39), tartıştığı husumetlileri tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Olay, öğleden sonra, Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; S.G., sokakta karşılaştığı ve bilinmeyen nedenle husumetli olduğu 2 kişiyle tartıştı. Tartışmanın ardından S.G., tabancayla vuruldu. S.G. ağır yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.G., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. S.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.