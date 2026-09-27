Mardin Kızıltepe'de S.G. (39), iddiaya göre tabancayla vurulup ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin Kızıltepe'de S.G. (39), iddiaya göre tabancayla vurulup ağır yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin Kızıltepe\'de S.G. (39), iddiaya göre tabancayla vurulup ağır yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Kızıltepe'de S.G. (39), iddiaya göre 2 husumetlisiyle tartıştıktan sonra tabancayla vurulup ağır yaralandı. Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan S.G.'nin hayati tehlikesi bulunurken, kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, S.G. (39), tartıştığı husumetlileri tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Olay, öğleden sonra, Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; S.G., sokakta karşılaştığı ve bilinmeyen nedenle husumetli olduğu 2 kişiyle tartıştı. Tartışmanın ardından S.G., tabancayla vuruldu. S.G. ağır yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.G., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. S.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
Kızıltepe Devlet HastanesiKızıltepe3. SayfaGüvenlikSaldırıGüncelMardinPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunanistan’da patlamayla yıkılan binadan ABD’li kadın turistin cesedine ulaşıldı Yunanistan'da patlamayla yıkılan binadan ABD'li kadın turistin cesedine ulaşıldı
Kalbi sağda olan inşaat işçisinin diğer organları da ters çıktı: Samsun’da zorlu ameliyat Kalbi sağda olan inşaat işçisinin diğer organları da ters çıktı: Samsun'da zorlu ameliyat
Veli Ağbaba pazarda fenalaşıp yere yığıldı Yoğun bakıma kaldırıldı Veli Ağbaba pazarda fenalaşıp yere yığıldı! Yoğun bakıma kaldırıldı
Fethiye’de yaz bitmedi: Eylülün son günlerinde denize girenler Ölüdeniz’i doldurdu Fethiye'de yaz bitmedi: Eylülün son günlerinde denize girenler Ölüdeniz'i doldurdu
İstanbul’da narkotik soruşturmasında 164 şüpheli tutuklandı, 3 firari aranıyor İstanbul'da narkotik soruşturmasında 164 şüpheli tutuklandı, 3 firari aranıyor
Sokağı savaş alanına çevirdiler: 2 kişi yaralandı Sokağı savaş alanına çevirdiler: 2 kişi yaralandı
15:47
Eşel mobil 1 Ekim’de sona eriyor Benzinde 12 lira 48 kuruşa kadar artış gündemde
Eşel mobil 1 Ekim’de sona eriyor! Benzinde 12 lira 48 kuruşa kadar artış gündemde
15:39
Fenerbahçe Stadyumu’nun yenilenecek halinin son görüntüsü paylaşıldı
Fenerbahçe Stadyumu'nun yenilenecek halinin son görüntüsü paylaşıldı
15:30
Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı Simit fiyatları mercek altında
Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! Simit fiyatları mercek altında
15:08
Aziz Yıldırım’dan Ollie Watkins açıklaması
Aziz Yıldırım'dan Ollie Watkins açıklaması
14:59
Fon krizinde vahim iddia Operasyondan 2 hafta önce istifa eden isim, bakan yardımcısının damadı mı
Fon krizinde vahim iddia! Operasyondan 2 hafta önce istifa eden isim, bakan yardımcısının damadı mı?
14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasını kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 16:00:54. #.0.2#
SON DAKİKA: Mardin Kızıltepe'de S.G. (39), iddiaya göre tabancayla vurulup ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei