Mardin Kızıltepe'de son kattaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 7 katlı bir apartmanın son katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında evde hasar meydana geldi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 7 katlı apartmanın son katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.
Tepebaşı Mahallesi'nde 7 katlı apartmanın son katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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