Mardin Mazıdağı'nda kaynak yapan işçi elektrik akımına kapılarak ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kırsal Yeşilköy Mahallesi'nde kaynak sırasında elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı. İlk müdahalesi Mazıdağı Devlet Hastanesinde yapılan işçi, ardından Diyarbakır'a sevk edildi.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.
Kırsal Yeşilköy Mahallesi'nde 5 çocuk babası Eşref T, iş yerinde kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Eşref T. sağlık ekiplerince Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Eşref T, buradaki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'a sevk edildi.
Kaynak: AA
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