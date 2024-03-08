Mardin Midyat Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mardin Midyat Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin başkanlığında yapılan mart ayı olağan meclis toplantısında, mevcut dönemin son toplantısı gerçekleştirildi. Şahin, belediye meclis üyelerine teşekkür ederek birlikte gerçekleştirdikleri projelerden bahsetti ve yeni dönem meclis üyesi adaylarına başarılar diledi.

08.03.2024 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin başkanlığında mart ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye meclis salonunda yapılan toplantıda konuşan Şahin, mevcut dönemin son meclis toplantısını yaptıklarını söyledi.

Belediye meclis üyelerine bugüne kadar yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür eden Şahin, birlikte birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Şahin, yeni dönem meclis üyesi adaylarına da başarılarak dileyerek, meclis toplantısının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

Veysi Şahin, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin Midyat Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Ankara-Zonguldak Hattında Karaelmas Turizm Ekspresi Başlıyor
    12:28 Ankara-Zonguldak Hattında Karaelmas Turizm Ekspresi Başlıyor

    TCDD tarafından Ankara-Zonguldak hattında başlatılacak olan Karaelmas Turizm Ekspresi, tarihi mirası, doğal güzellikleri ve sanayinin gelişimini aynı rota üzerindeki turlarla deneyimleme imkanı sunacak. Ekspres kapsamında düzenlenecek turlarla Eskipazar'daki antik kenti görebilecek, Yenice'de orman denizinin içinden geçip Safranbolu'da tarihte yolculuk yapma imkanı bulacak ziyaretçiler, Karabük ve Zonguldak'ta sanayinin gelişimine ev sahipliği yapan atmosferi yaşayabilecek. TCDD ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan ekspresle, bölgenin doğa güzelliklerinin, tarihi, kültürel ve mimari zenginliklerinin tanıtılması, turizm potansiyelinin artırılması, yerel ekonomi canlandırılarak istihdama katkıda bulunulması hedefleniyor.

  • Sarıkamış'ta Kar ve Buz Temizliği Devam Ediyor
    12:27 Sarıkamış'ta Kar ve Buz Temizliği Devam Ediyor

    Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, belediye ekipleri tarafından yapılan karla mücadele çalışmaları kapsamında, çatılarda oluşan buz sarkıtları kırılıyor ve biriken kar ve buz kütleleri kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor. Belediye Başkanı Serdar Kılıç, vatandaşların ve trafikteki araçların güvende olması için geniş çaplı kar temizliği başlattıklarını belirtti.

  • Bursa Textile Show Fuarı, Tekstil Sektörünün Kalbini Attırdı
    12:27 Bursa Textile Show Fuarı, Tekstil Sektörünün Kalbini Attırdı

    Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık tarafından düzenlenen Bursa Textile Show Fuarı, 5-7 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. Fuar, 40'ı aşkın ülkeden alıcıları ağırlayarak Türkiye'nin tekstil sektöründeki dış ticaret hacmine katkı sağladı. 80'i aşkın firma katıldığı fuar, trend alanları ve seminerlerle sektördeki son yenilikleri keşfetme imkanı sundu. BTSO'nun Giysilik Kumaş UR-GE projeleri çerçevesinde gerçekleştirilen B2B organizasyonunda ise yabancı iş profesyonelleri Bursalı firmalarla iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Fuar, farklı coğrafyalardan gelen ziyaretçilerin ilgisini çekti ve sektörün ihracat hedeflerine katkı sağladı.

  • Kastamonu Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı, Zonguldak Günü önerisini destekliyor
    12:26 Kastamonu Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı, Zonguldak Günü önerisini destekliyor

    Kastamonu Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Bahattin Şenol, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan'ın yılın 67. Günü Zonguldak Günü olması tavsiyesini desteklediklerini açıkladı. Şenol, Zonguldak'a aidiyetlerinin memleket sevdası ile eş değer olduğunu ifade etti.

  • Denizli'de sobalı evde yaşayan anne ve oğlu karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti
    12:26 Denizli'de sobalı evde yaşayan anne ve oğlu karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti

    Denizli'de sobalı evde yaşayan 3 kişilik aileden anne ve oğlu, karbonmonoksit zehirlenmesinden dolayı yaşamını yitirdi. Olayı fark eden genç, cenazelerin çıkarılışını gözyaşları eşliğinde izledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından anne ve oğlunun cansız bedeni otopsi için hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

  • Siirt İl Jandarma Komutanlığı, Kadınlar Günü'nde Kadınlara Karanfil Verdi
    12:26 Siirt İl Jandarma Komutanlığı, Kadınlar Günü'nde Kadınlara Karanfil Verdi

    Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kadınlara karanfil vererek günlerini kutladı. Jandarma görevlileri, bu önemli günde kadınların toplumdaki değerine vurgu yapmak ve kadına yönelik saygının artırılması için çaba sarf ettiklerini belirtti.

  • Samsun'un Asarcık ilçesinde tarihi eser operasyonu
    12:26 Samsun'un Asarcık ilçesinde tarihi eser operasyonu

    Samsun'un Asarcık ilçesinde düzenlenen operasyonda Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 8 sikke, 1 madalyon, 1 taşlı yüzük ile 5 USB bellek ve 6 bin 560 lira ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı ve ele geçirilen eserler Samsun Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

  • Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve oda başkanlarıyla bir araya geldi
    12:26 Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve oda başkanlarıyla bir araya geldi

    Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ve tüm oda başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda, 'Esnafın mutluluğu, şehrin iklimini tesis eder' dedi.

  • Antalya Büyükşehir Belediyesi Altıntaş Mahallesi'nde 150 Milyon TL'lik Kanalizasyon Yatırımı Gerçekleştiriyor
    12:26 Antalya Büyükşehir Belediyesi Altıntaş Mahallesi'nde 150 Milyon TL'lik Kanalizasyon Yatırımı Gerçekleştiriyor

    Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde yapı ve nüfus yoğunluğundaki artışa paralel olarak 150 milyon TL'lik kanalizasyon yatırımı gerçekleştiriyor. Altıntaş Mahallesi'nin atık suları 30 kilometrelik kanalizasyon çalışması ile Lara Atık Su Arıtma Tesisi'ne ulaştırılacak.

  • Başkan Aktaş, BUSKİ'de çalışan kadın personelleri ziyaret etti
    12:26 Başkan Aktaş, BUSKİ'de çalışan kadın personelleri ziyaret etti

    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla BUSKİ'de çalışan kadın personelleri ziyaret ederek çiçek ve hediye takdim etti.

  • Pendik'te Emlak Dolandırıcılığı Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
    12:25 Pendik'te Emlak Dolandırıcılığı Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

    Pendik'te ev sahibi olmak isteyen vatandaşlardan, ev sahiplerinden habersiz evleri için satış ilanı verip ön ödeme toplayarak emlak dolandırıcılığı yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin Pendik'te açtıkları emlak şirketi üzerinden ilan sitelerine daire satışı ilanı verip, sonradan görüştükleri vatandaşlardan kapora alarak dolandırıcılık yaptıkları ihbarına yönelik çalışma yürüttü.


11:28 İzmir’de taksiciyi öldüren sanık Delil Aysal’a ağırlaştırılmış müebbet hapis İzmir'de taksiciyi öldüren sanık Delil Aysal'a ağırlaştırılmış müebbet hapis
11:11 İstanbul’da düzenlenen operasyonda 4 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da düzenlenen operasyonda 4 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi
10:47 Seçil Erzan 4’üncü kez hakim karşısına çıkıyor Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu Seçil Erzan 4'üncü kez hakim karşısına çıkıyor! Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu
22:15 Sivas Müftülüğü Başvaiz’i Saffet Bölükbaşı: Sevgi izi dövmesi yaptırmak caiz Sivas Müftülüğü Başvaiz'i Saffet Bölükbaşı: Sevgi izi dövmesi yaptırmak caiz
18:48 Kazada yaralanan genç korkunç ayrıntıyı anlattı Eylem Tok ve oğlunun başı daha da ağrıyacak Kazada yaralanan genç korkunç ayrıntıyı anlattı! Eylem Tok ve oğlunun başı daha da ağrıyacak
12:00 Eda Erdem Dündar’ın heykeli açıldı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı’nın gafı olay oldu Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı'nın gafı olay oldu
11:27 İşçiler, çalıştıkları inşaatta cansız beden buldu İşçiler, çalıştıkları inşaatta cansız beden buldu
11:15 Nazan Kesal’a “Umarım kapı kapı gezmesin“ diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor Nazan Kesal'a "Umarım kapı kapı gezmesin" diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor
11:15 Altın fiyatları ne kadar Altın fiyatları ne kadar?
10:38 Görüntüler Türkiye’de çekildi Tavandan su akarken ameliyat yaptılar Görüntüler Türkiye'de çekildi! Tavandan su akarken ameliyat yaptılar
10:10 Yunus Günçe, kazada hayatını kaybeden Efe Deprem’in ardından hüngür hüngür ağladı Yunus Günçe, kazada hayatını kaybeden Efe Deprem'in ardından hüngür hüngür ağladı
10:04 TikTok fenomeni kadın 400 erkeğin saldırısına uğradı Kıyafetlerini yırtıp taciz ettiler TikTok fenomeni kadın 400 erkeğin saldırısına uğradı! Kıyafetlerini yırtıp taciz ettiler
10:04 Özel okulun maaş teklifi öğretmeni isyan ettirdi 3 ay deneme süresi var Özel okulun maaş teklifi öğretmeni isyan ettirdi! 3 ay deneme süresi var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 12:28:50. #1.12#
SON DAKİKA: Mardin Midyat Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement