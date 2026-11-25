Mardin Midyat'ta tırdaki bölmelerde 80 düzensiz göçmen yakalandı, şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Midyat ilçesinde şüphe üzerine durdurulan tırın dorsesinde, profil demirlerle oluşturulan bölmelerde 80 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1 şüpheli, adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı.
Mardin'in Midyat ilçesinde bir tırın dorsesinde 80 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, Midyat ilçesinde bir tır şüphe üzerine durduruldu.
Ekiplerce yapılan kontrollerde, dorsenin tabanında profil demirler kullanılarak oluşturulan bölmelerde 80 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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