Mardin Ömerli'de kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu bulunarak ailesine teslim edildi. - Son Dakika
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Mardin Ömerli'de kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu bulunarak ailesine teslim edildi.

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Mardin Ömerli\'de kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu bulunarak ailesine teslim edildi.
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Mardin Ömerli'de köpekten kaçarken kaybolduğu belirtilen 12 yaşındaki kız çocuğu, 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekiplerince dün gece bulunarak ailesine teslim edildi. Kırsal Sulakdere Mahallesi'nde dün ailesiyle arazide bulunan çocuk, gördüğü köpekten korkunca kaybolmuştu.

Mardin'in Ömerli ilçesinde köpekten kaçarken kaybolduğu belirtilen 12 yaşındaki kız çocuğu bulundu.

Kırsal Sulakdere Mahallesi'nde dün çobanlık yapan ailesiyle arazide bulunan N.Y, gördüğü köpekten korkunca kaçmak istedi.

Bölgeden uzaklaşan N.Y'yi bulamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin arama çalışması sonucu dün gece bulunan çocuk ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA
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