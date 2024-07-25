Mark Zuckerberg: Çin'i yapay zeka konusunda kısıtlamak yanlış

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LOS ANGELES, 25 Temmuz (Xinhua) -- Facebook'un bağlı olduğu Meta Platforms Inc. şirketinin CEO'su ve kurucusu Mark Zuckerberg, yapay zeka teknolojisi konusunda Çin'i tamamen kısıtlamaya çalışmanın "gerçekten yanlış" olduğunu söyledi.

Zuckerberg, Çarşamba günü Bloomberg'e verdiği söyleşide ABD'nin Çin'le yapay zeka rekabetine nasıl yaklaşması gerektiği konusundaki soruya, "Çin'in tamamen kısıtlanması gerektiği şeklindeki düşüncenin gerçekten yanlış olduğunu düşünüyorum" diye yanıt verdi.

ABD'nin açık ve merkezileşmemiş inovasyon sayesinde canlılığını koruduğuna dikkat çeken Zuckerberg, "Ekonomimiz bu şekilde çalışıyor ve bizler bu şekilde harika şeyler inşa ediyoruz" dedi.

Zuckerberg yapay zeka teknolojisi konusunda ABD'yi Çin'in 5-10 yıl önünde tutmanın, sürdürebilir "makul bir hedef" olmadığını ifade etti.

"Bence makul hedef, Amerikan şirketlerinin en iyi yapay zeka sistemlerini üretmeye devam etmesini sağlayıp sürekli olarak altı ay ya da sekiz ay önde olmalarını sürdürmektir" diyen Zuckerberg, "Eğer ABD zaman içinde bu avantajı devam ettirebilirse bu son derece büyük bir avantaj olur" diye ekledi.