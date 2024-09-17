Marmara'da Ağustos Yağışları Düşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Marmara'da Ağustos Yağışları Düşüyor

Marmara Bölgesi'nde ağustos yağışları uzun yıllar ortalamasına göre %65, geçen yıla göre %36 arttı.

17.09.2024 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Bölgesi'nde ağustos yağışları, 1991 ile 2020 yılları arasını kapsayan döneme ait uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 65 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 arttı.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Marmara Bölgesi'nde ağustos ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 19 milimetre olarak gerçekleşti. Bölgeye geçen sene ağustosta 5 milimetre, bu yılın aynı döneminde ise 6,8 milimetre yağış düştü.

Böylece bölgede ağustos yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 65 azaldı, geçen yılın aynı dönemine göreyse yüzde 36 artış gösterdi.

Gecen ay Marmara Bölgesi'nde Yalova'ya düşen yağış miktarında da normaline göre yüzde 92 azalma yaşandı.

Ağustos yağışlarını AA muhabirine değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesinde Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, kış döneminde kar yağışının az olduğunu, kar kuraklığının yaşandığını söyledi.

Kışın ardından seyrek de olsa oluşan yağışların yeterli gelmediğini vurgulayan Özdemir, "Marmara Bölgesi'nde ağustos ayında yağışlar normaline göre yüzde 65 azaldı. Yaz ayları çok sıcak ve kurak geçti. Bu durum barajlardaki suları azaltmaya başladı." dedi.

"Tatlı sularda azalma had safhada"

Kuraklığın en büyük nedeninin iklim krizi olduğunu anlatan Özdemir, sera gazlarının yoğun bir şekilde kullanılmasının hava sıcaklıklarını yükselttiğini ve yağışları azalttığını kaydetti.

Özdemir, hidrolojik kuraklığın görüldüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"Derelerimizde, nehirlerimizde, göletlerimizde maalesef tatlı sularda azalma had safhada. Türkiye'de bu sene art arda Afrika sıcakları geldi. Azot yüksek basıncının hakim olması, Afrika sıcağının Avrupa'nın içlerine kadar ulaşması yağışların olmamasına neden oldu. Alçak basınç sistemlerini, yağışlı sistemlerini bu sene çok az aldık. Maalesef büyük bir kuraklık yaşadık. Halen de yaşayacağımız gibi gözüküyor. Önümüzdeki günlerde istediğimiz yağışları alma ihtimalimiz kuvvetleniyor. Ekim ve kasım aylarında yağışların biraz daha artacağını düşünüyoruz."

Özdemir, yer altı sularının azaldığını belirterek, su tasarrufunun önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Marmara Bölgesi, Hava Durumu, istanbul, Marmara, Güncel, Sağlık, Tarım, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara'da Ağustos Yağışları Düşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:49 Deniz Akkaya’ya kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla 4 ay 27 gün hapis cezası Deniz Akkaya'ya kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla 4 ay 27 gün hapis cezası
11:39 Ehliyette yeni dönem başlıyor Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek Ehliyette yeni dönem başlıyor! Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek
11:10 Bilmeden katilin adını mı verdi Yenge Hediye Güran’ın ifadesinde gözden kaçan detay Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay
10:41 Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi Erdoğan’ın devreye gireceği konuşuluyor Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor
07:59 Narin’le ilgili kahreden gerçek Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış
17:13 Yusuf Dikeç’e Bollywood’dan teklif geldi Yusuf Dikeç'e Bollywood'dan teklif geldi
17:06 Kocası tarafından öldürülen Miss İsviçre finalistinin kesik başı, babası tarafından çöp kutusunda bulundu Kocası tarafından öldürülen Miss İsviçre finalistinin kesik başı, babası tarafından çöp kutusunda bulundu
16:53 Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti Papua Yeni Gine’de kabile savaşı Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti! Papua Yeni Gine'de kabile savaşı
16:30 Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı
16:18 Adalet Bakanlığı 300 personel alacak Adalet Bakanlığı 300 personel alacak
16:14 Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı; İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü
16:01 Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu
16:00 Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü
15:55 Mehmet Ali Erbil’nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel Mehmet Ali Erbil'nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2024 12:28:11. #1.12#
SON DAKİKA: Marmara'da Ağustos Yağışları Düşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement