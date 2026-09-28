Marmara\'da yüzen karaca, Tekirdağ Kumbağ\'da tekneden cep telefonuyla görüntülendi

TEKİRDAĞ'da tekneyle denize açılan kişiler, suda yüzen karacayı görüntüledi.

Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'nde tekneyle Marmara Denizi'ne açılanlar, denizde yüzen hayvanı gördü. Teknedekiler yaklaştıklarında hayvanın karaca olduğunu fark edip, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde karacanın denizde bir süre yüzerek ilerlediği görüldü.