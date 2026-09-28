Marmara'da yüzen karaca, Tekirdağ Kumbağ'da tekneden cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika
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Marmara'da yüzen karaca, Tekirdağ Kumbağ'da tekneden cep telefonuyla görüntülendi

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Marmara\'da yüzen karaca, Tekirdağ Kumbağ\'da tekneden cep telefonuyla görüntülendi
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'nde tekneyle Marmara Denizi'ne açılan kişiler, suda yüzen bir hayvanı gördü. Yaklaştıklarında hayvanın karaca olduğunu fark edip cep telefonu kamerasıyla görüntülediler; karaca bir süre denizde yüzerek ilerledi.

TEKİRDAĞ'da tekneyle denize açılan kişiler, suda yüzen karacayı görüntüledi.

Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'nde tekneyle Marmara Denizi'ne açılanlar, denizde yüzen hayvanı gördü. Teknedekiler yaklaştıklarında hayvanın karaca olduğunu fark edip, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde karacanın denizde bir süre yüzerek ilerlediği görüldü.

Kaynak: DHA
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