Marmara Depremi'nde Hayatını Kaybedenler Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmara Depremi'nde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Marmara Depremi\'nde Hayatını Kaybedenler Anıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi anma programı düzenlendi, dualar okundu.

SAKARYA'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından ilahi ve kasideler okundu. Marmara Depremi'nde yaşananlara ilişkin video gösterimi de gerçekleştirildi. Programda konuşan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya'nın 17 Ağustos 1999 depremini en acı şekilde yaşayan illerden biri olduğunu söyledi. Doğan, "Sağlam zemine, sağlam bina yapmak durumundayız. Sağlam zemine, sağlam bina yapmışsanız deprem sizi yıkmıyor" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise Sakarya'nın yeşili, doğası, dağı ve yaylalarıyla birçok güzelliği barındırdığını ancak kentin aynı zamanda afet gerçeğiyle de karşı karşıya olduğunu belirtti. Depremden ders almak için depremi yaşamaya gerek olmadığını vurgulayan Alemdar, "Depremlerden ya da hayatın olumsuzluklarından ders almak için onu yaşamadan anlatılanlarla, yaşanmışlarla ders alarak örnek çıkartmamız gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sakarya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara Depremi'nde Hayatını Kaybedenler Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güvercin deyip geçmeyin: Fiyatını duyan hayret ediyor Kırmızı halıda boy gösterdiler Güvercin deyip geçmeyin: Fiyatını duyan hayret ediyor! Kırmızı halıda boy gösterdiler
“Kolonya içtim“ savunması 552 bin TL’ye patladı "Kolonya içtim" savunması 552 bin TL'ye patladı
Marmara Depremi’nin 27. yılında sular altındaki batık kent: Görüntüler inanılmaz Marmara Depremi'nin 27. yılında sular altındaki batık kent: Görüntüler inanılmaz
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı Tribün eşkıyası adliyede Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası adliyede
Aydın’da evde yangın: 1 ölü, 1 yaralı Aydın'da evde yangın: 1 ölü, 1 yaralı
Halı saha maçında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti Halı saha maçında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

10:23
Amedspor-Erzurumspor maçı öncesi provokasyon girişimi Polis gerekeni yaptı
Amedspor-Erzurumspor maçı öncesi provokasyon girişimi! Polis gerekeni yaptı
10:12
Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti İşte yeni rakamlar
Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti! İşte yeni rakamlar
09:53
Alışılmışın dışında belediye başkanı Vatandaşlar merak edip makamına geliyor
Alışılmışın dışında belediye başkanı! Vatandaşlar merak edip makamına geliyor
09:48
Aziz Yıldırım Gençlerbirliği yenilgisi sonrası çıldırmış İşte yaşananlar
Aziz Yıldırım Gençlerbirliği yenilgisi sonrası çıldırmış! İşte yaşananlar
08:44
Erzurumspor kalecisinin Amedspor maçında yaptığı olay oldu
Erzurumspor kalecisinin Amedspor maçında yaptığı olay oldu
08:28
Bahçeli’den Öcalan’la ilgili yeni çağrı: Sürece katkısının devamı için şartlar oluşturulmalı
Bahçeli’den Öcalan'la ilgili yeni çağrı: Sürece katkısının devamı için şartlar oluşturulmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 10:46:11. #.0.2#
SON DAKİKA: Marmara Depremi'nde Hayatını Kaybedenler Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.