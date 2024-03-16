Marmara Kıraathanesi\'nde düzenlenen söyleşilere yazarlar konuk oldu

Marmara Kıraathanesi'nin düzenlediği "Söz Meclisten İçeri" söyleşilerine Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı ve gazeteci İsmail Halis konuk olarak katıldı.
Ramazan dolayısıyla Üsküdar'daki Marmara Kıraathanesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Bıyıklı, tarihi Marmara Kıraathanesi'nin müdavimlerine "Marmaratör" denildiğini belirterek, " Nurettin Topçu, Sezai Karakoç, Necip Fazıl Kısakürek'in de içinde bulunduğu yazarların uğrak yeriydi. İkinci bir üniversite gibiydi. Bir eğitim mekanıydı." dedi.
Bıyıklı, samimi ortamlarda eğitimin daha verimli olduğuna dikkati çekerek, "Okulda derse başlayalım dediğimizde soğuk bir rüzgar esiyor. Ama aynı dersi bir gezide, bir kültürel mekanda yaptığımızda algı, alıcılık daha fazla oluyor." ifadesini kullandı.
Moderniteye karşı şair ve yazar Mürsel Sönmez'in, dostların sayısını artırmak ve daha sık bir araya gelmek tavsiyesini dile getiren Bıyıklı, bireyselleşmenin mahalle kültürünün ortadan kalkmasıyla daha da arttığını söyledi.
Bıyıklı, Türk insanının zengin bir kültüre sahip olduğuna işaret ederek, "Özellikle son dönemde gençlerin kültürle ve değerlerimizle bağı koparıldı. Artık çocuklara kendilerine ait bir şey söylediğinizde, kendilerini yabancı hissediyorlar. Onları ancak öğretmenlerle besleyebiliriz." şeklinde konuştu.
"Seyyahlığı ve maceraperestliği tavsiye ediyorum"
Gazeteci İsmail Halis ise son dönemlerde artan ırkçılıktan bahsederek, ırkçılığın savunma sanayi, yenilebilir enerji alanların gelişebilmesi için gereken uluslararası insan kaynağına zarar verdiğini dile getirdi.
Halis, 7 Ekim'den sonra Gazze'ye yönelik saldırıların büyük bir sıfırlama operasyonu olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu yaşadıklarımız bizlerin bir Müslüman Türk olarak hangi alanlara yönelmemiz gerektiğini gösterdi. Son zamanlarda genç arkadaşlara ricacı olmakla beraber yalvarıyorum. Ne olur, Necip Fazıl'ın 'Bütün dünya benimdir' eşiğine gelelim, dünyaya küresel bir açıdan bakalım. Uluslararası öğrenci pazarının ilk sırasında olan ABD'de 1 milyon 100 bin uluslararası öğrenci var. Bunların 375 bini ABD'nin soğuk bir savaşta olduğu Çin'den giden öğrencilerden oluşuyor. Özellikle gençlere, çok dilli olmayı, Cahit Zarifoğlu'ndan mülhem seyyahlığı ve maceraperestliği tavsiye ediyorum."
Ramazan ayı boyunca 21.30'da başlayacak söyleşilere, gelecek günlerde Yusuf Kaplan, Süleyman Ragıp Yazıcılar ve Dursun Gürlek konuk olacak.
Prof. Dr. Mustafa Şentop, Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, Muhammet Talha Odabaşı, İsmail Kılıçarslan ve Özkan Öze'nin katılımıyla gerçekleştirilen önceki söyleşilerde edebiyattan felsefeye birçok konu ele alındı.
Söyleşi programına Marmara Kıraathanesi'nin sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.
Son Dakika › Güncel › Marmara Kıraathanesi'nde düzenlenen söyleşilere yazarlar konuk oldu - Son Dakika
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