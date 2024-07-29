Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter Göreve Başladı

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(TEKİRDAĞ) - 31 Mart yerel seçimlerinde göreve seçilen Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, ilk 120 gününü tamamladı. Bozkurter, "Halkımızın huzuru ve mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz. Sorunları yerinde tespit edip, çözümler üretiyoruz. Halkımızın desteği ve güveni, bize güç veriyor" dedi.

Vatandaşların şikayetlerini dinleyerek, sorunların hızlı ve etkili bir şekilde çözülmesi için gayret gösteren Bozkurter, görevdeki ilk 120 günü geride bıraktı. Bozkurter, çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Halkımızın huzuru ve mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz. Sorunları yerinde tespit edip, çözümler üretiyoruz. Halkımızın desteği ve güveni, bize güç veriyor" diye konuştu.

Marmaraereğlisi Belediyesi, deniz yüzey temizleme projesi, yosun ve müsilaj temizliği, yol çalışmaları ve çöp döküm alanının temizlenmesi projesi gibi bir çok faaliyeti aralıksız sürdürüyor. Bozkurter, gelecekte de Marmaraereğlisi için önemli projelere imza atmayı sürdüreceklerini dile getirdi.