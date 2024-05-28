Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Pazar Esnafıyla Buluştu

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(TEKİRDAĞ) - Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, halk pazarında düzenlenen kahvaltı organizasyonunda pazar esnafıyla buluşarak, sorunları dinledi ve çözüm yolları üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Pazar esnafıyla bir araya gelen Başkan Bozkurter, esnafın ilçenin ekonomik ve sosyal dokusunda önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, onların karşılaştığı zorlukları anlama ve çözüm üretme konusundaki kararlılığını dile getirdi. Bozkurter, iş birliği ve dayanışma ruhunun ilçenin gelişimine katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.