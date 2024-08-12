Marmaraereğlisi ilçesinde üzerinde sentetik uyuşturucu bulunan 2 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, minibüste uyuşturucu bulundurulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, plakasını belirledikleri minibüsü Sultanköy Mahallesi'nde durdurdu.
Minibüste bulunan 2 şüphelinin üst aramasında 152 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde şüphe üzerine M.C.D'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Marmaraereğlisi'nde Sentetik Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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