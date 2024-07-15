Marmaris Abdi İpekçi Parkı'nda yenileme çalışması başladı

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(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, Abdi İpekçi Parkı'nda yenileme çalışması başlattı. Çalışma tamamlandığında parkın yanındaki atıl bina Halk Kafe olarak hizmete açılacak.

Marmaris Belediyesi, ilçenin merkezinde bulunan Abdi İpekçi Parkı'nda yenileme çalışması yapıyor. Oyun gruplarının kaldırıldığı alanda genişletme de yapılacak. Parkın yanında atıl vaziyette bulunan bina ise Halk Kafe olarak yurttaşların hizmetine sunulacak.

Abdi İpekçi Parkı'nın Marmaris'in merkezinde çok önemli bir konumda bulunduğunu belirten Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Halkımızın talep ve ihtiyaçlarına göre çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Abdi İpekçi Parkı'nın yan tarafında atıl vaziyette bulunan binanın değerlendirilmesi ile ilgili çok talep geliyordu. Bu talepler üzerine yeni bir proje çizdik. Buradaki çocuk parkını yenileyecek, altyapı ve peyzaj çalışmalarını tamamlayacağız. Atıl vaziyette olan binayı da Halk Kafe olarak hizmete sunacağız. En kısa sürede bitirerek çocuklarımızın ve büyüklerimizin keyifle vakit geçireceği bir yere daha kavuşacağız."