Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Açıklandı

Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş., 25 Şubat 2020 tarihinde Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nu açıkladı. Şirket, 2019 yılı boyunca Antalya'daki Talya Oteli'nin yeniden yapımı için izin süreçleri devam ettiğinden yatırımcı konferansı, analist toplantısı veya telekonferans düzenlemedi. Pay sahipleri, özel durum açıklamaları ve mevcut tebliğler kapsamında bilgilendirildi.

Genel kurul toplantısı 11 Mart 2019'da yapıldı ve pay sahiplerinin katılım oranı %70,11 olarak gerçekleşti. Toplantıda özel denetçi talebi olmadı ve oy birliği olmayan işlem bulunmadı. En büyük pay sahibinin ortaklık oranı %36,81'dir. Kar dağıtım politikasına uygun olarak, net dönem karı geçmiş yıl zararlarına mahsup edildi ve kar payı dağıtılmadı.

Yönetim kurulunda 6 üye bulunuyor ve bunlardan 2'si bağımsız üye. Yönetim kurulu başkanı Semahat Sevim Arsel'dir ve icradan sorumlu üst düzey yönetici olarak Otel Müdürü Avni Aykut görev yapmaktadır. Yönetim kurulunda 1 kadın üye bulunmakta ve oranı %17'dir. Yönetim kurulu performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.

Şirket, denetim komitesi, kurumsal yönetim komitesi ve riskin erken saptanması komitesi gibi komiteler oluşturmuştur. İç kontrol birimi faaliyetleri denetim komitesi tarafından gözetime tabi tutulmaktadır. Çalışan haklarının ihlali veya iş kazaları nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır.

Kurumsal internet sitesinde etik davranış kuralları ve yatırımcı ilişkileri bölümleri yer almaktadır. Şirket, yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmetleri almamaktadır. Raporlama döneminde yönetim kurulu fiziki toplantı yapmamış, kararlar elektronik olarak alınmıştır.